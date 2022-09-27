Пердилян Эммануил Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПердилян Эммануил Егоров

Пердилян Эммануил Егоров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пердилян Эммануил Егоров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Измаильский уезд, с. Леево

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.