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Минаев Лукьян Степ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Минаев Лукьян Степ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Рыльский уезд, Марковской

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