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Косолапов Сергей Алек.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Косолапов Сергей Алек.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Перемышльский уезд, Курыничской

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