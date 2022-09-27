Истратьев Никол. Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИстратьев Никол. Ив.

Истратьев Никол. Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Истратьев Никол. Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Кишинёвский уезд, с. Чучулены.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.