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Уросов Осип Григорьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Уросов Осип Григорьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Астраханская губерния, Черноярский уезд, Царицынск.в-ть, с. Царицы

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