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Коробейников Алексей Яковлев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Коробейников Алексей Яковлев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Ростовский округ, г. Ростов

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