Макогон Онуфр. Род. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакогон Онуфр. Род.

Макогон Онуфр. Род.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Макогон Онуфр. Род.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Валковский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.