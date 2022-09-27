Рябухин Стеф. Павл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябухин Стеф. Павл.

Рябухин Стеф. Павл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рябухин Стеф. Павл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Сажинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.