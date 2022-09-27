Жукля Николай Гавр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖукля Николай Гавр.

Жукля Николай Гавр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Жукля Николай Гавр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Сорокский уезд, Пепенской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.