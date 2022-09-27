Заболотний Троф. Леонт. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаболотний Троф. Леонт.

Заболотний Троф. Леонт.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Заболотний Троф. Леонт.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Днепровский уезд, Красной, с. Красное

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.