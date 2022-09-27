Кирсанов Родион Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирсанов Родион Иванович

Кирсанов Родион Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кирсанов Родион Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Купянский уезд, Ольшанская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.