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Попов Иван Сергеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Попов Иван Сергеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Мартыновской, с. Мартын.

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