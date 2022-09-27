Богославский Куприан. Наумов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогославский Куприан. Наумов

Богославский Куприан. Наумов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Богославский Куприан. Наумов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Белицкий

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.