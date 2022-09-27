Смелков Петр Сем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмелков Петр Сем.

Смелков Петр Сем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Смелков Петр Сем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Тихвинский уезд, Калганск., Костров.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.