Неганов Владим. Дмитр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеганов Владим. Дмитр.

Неганов Владим. Дмитр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Неганов Владим. Дмитр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Никольский уезд, Пермасской, д. Починка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.