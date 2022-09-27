Меньщиков Петр Як. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеньщиков Петр Як.

Меньщиков Петр Як.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Меньщиков Петр Як.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Курганский уезд, Белозерской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.