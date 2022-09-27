Козлов Ефим Никон. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Ефим Никон.

Козлов Ефим Никон.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Козлов Ефим Никон.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Ржевский уезд, Лаптевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.