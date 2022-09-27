Ведьма Конст. Иван. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВедьма Конст. Иван.

Ведьма Конст. Иван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ведьма Конст. Иван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, с.Семинановка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.