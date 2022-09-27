Гусев Егор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусев Егор Владимирович

Гусев Егор Владимирович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гусев Егор Владимирович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Рождественская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.