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Скобелев Вас. Макар.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Скобелев Вас. Макар.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Весьегонский уезд, Делединской

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