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Банкин Павел Евдокимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Банкин Павел Евдокимович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Нерехотский уезд, Спасская д.Будаково

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