Пономарев Александр Устинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарев Александр Устинов

Пономарев Александр Устинов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пономарев Александр Устинов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Ялуторовский уезд, Лыбаевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.