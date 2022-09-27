Писаренко Андр. Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПисаренко Андр. Ив.

Писаренко Андр. Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Писаренко Андр. Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Полтавский уезд, Песчанской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.