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Омельницкий Степан

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Омельницкий Степан
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Константиноградский уезд, Вел. Буч., с. Дуб. Гряд

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