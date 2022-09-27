Ильин Александр Андрианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльин Александр Андрианович

Ильин Александр Андрианович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ильин Александр Андрианович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Архангельская губерния, Шенкурский уезд, Устьважская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.