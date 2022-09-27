Соловьев Тар. Фом. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьев Тар. Фом.

Соловьев Тар. Фом.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Соловьев Тар. Фом.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Бендерский уезд, Кайнарской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.