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Хмара Констант. Степ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Хмара Констант. Степ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, Вольное

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