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Крючин Александр Прох.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Крючин Александр Прох.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Одоевский уезд, Калюльк., М.-Тризново

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