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Махиборта Сем. Федот.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Махиборта Сем. Федот.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Ахтырский уезд, Жигайловской

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