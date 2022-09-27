Денисов Василий Капитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисов Василий Капитонович

Денисов Василий Капитонович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Денисов Василий Капитонович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Буинский уезд, Тимбаево

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.