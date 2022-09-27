Димоздинов Мухам. Гали — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДимоздинов Мухам. Гали

Димоздинов Мухам. Гали

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Димоздинов Мухам. Гали
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, ст. Богорош

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.