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Елизаров Никол. Карп.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Елизаров Никол. Карп.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, с. Демкина

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