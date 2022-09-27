Васильчук Макс. Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильчук Макс. Федор

Васильчук Макс. Федор

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Васильчук Макс. Федор
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Хотинский уезд, Перебийковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.