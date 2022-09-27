Сорокин Яков Серг. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокин Яков Серг.

Сорокин Яков Серг.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сорокин Яков Серг.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Павловский уезд, Александровской д. Бобки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.