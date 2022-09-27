Кошкин Васил. Влад. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошкин Васил. Влад.

Кошкин Васил. Влад.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кошкин Васил. Влад.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, д. Липовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.