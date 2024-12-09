Шумилин Николай Яков. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШумилин Николай Яков.

Шумилин Николай Яков.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шумилин Николай Яков.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Верейский уезд, Рудневская, Хмырово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.