Завьялов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗавьялов Иван

Завьялов Иван

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Завьялов Иван
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Рыбинский уезд, Балашовской, д. Поповка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.