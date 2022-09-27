Трифонов Ив. Никол. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрифонов Ив. Никол.

Трифонов Ив. Никол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Трифонов Ив. Никол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бузулукский уезд, с. Марсона

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.