Гриднев Антон Троф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГриднев Антон Троф.

Гриднев Антон Троф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гриднев Антон Троф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Кубанская область, Екатеринодарский отдел, Суздальская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.