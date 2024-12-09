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Завьялов Никандр Алексеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Завьялов Никандр Алексеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Ключевской, д. Иванищев.

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