Князев Прокоп. Пав. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКнязев Прокоп. Пав.

Князев Прокоп. Пав.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Князев Прокоп. Пав.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Юркинской Юрьевской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.