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Чадунель Семен Манаев.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чадунель Семен Манаев.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Тифлисская губерния, Горийский уезд, с.Рвели

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