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Сендряков Андрей Лукьянов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сендряков Андрей Лукьянов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Касимовский уезд, Погостовской

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