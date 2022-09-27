Сириножа Федор Осип. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСириножа Федор Осип.

Сириножа Федор Осип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сириножа Федор Осип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Люцинский уезд, Истрской, д. Балова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.