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Филиппов Иван Фил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Филиппов Иван Фил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Бежецкий уезд, Ильющинской, д. Поновки

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