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Бушило Гавриил Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бушило Гавриил Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Оргеевский уезд, Кобылка

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