Сокол Андрей Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСокол Андрей Карпович

Сокол Андрей Карпович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сокол Андрей Карпович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Изюмский уезд, Гавриловская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.