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Векшин Вас. Авд.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Векшин Вас. Авд.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Туринский уезд, Пелымской

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