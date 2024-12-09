Малинин Федор Ефрем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалинин Федор Ефрем.

Малинин Федор Ефрем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Малинин Федор Ефрем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Княгининский уезд, Ивановск.в. с.Кишкино

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.