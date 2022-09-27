Борисов Павел Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисов Павел Федорович

Борисов Павел Федорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Борисов Павел Федорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Шадринский уезд, Кривской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.